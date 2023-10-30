Пять фильмов получат финансовую поддержку от Нижегородской области в 2023 году

Общая сумма кинорибейтов составит 20 млн рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 октября. /ТАСС/. Власти Нижегородской области в 2023 году окажут финансовую поддержку пяти кинокартинам, съемки которых ведутся на территории региона, сообщает областное министерство культуры.

"Конкурсная комиссия путем голосования определила пять работ <...>: сериал "Крутая перемена", фильм "Лгунья", телевизионный сериал "Маня и Груня", киноальманах "Родные люди" и четырехсерийный документальный фильм "Российская разведка. Женские судьбы", - говорится в сообщении. Общая сумма кинорибейтов составит 20 млн рублей.

Замгубернатора Олег Беркович отметил, что за последние два года в области наблюдается рост активности среди кинокомпаний, желающих снимать фильмы на территории региона. В этом году прошли съемки более 20 художественных и документальных фильмов, а также рекламных роликов и телепередач. "На мой взгляд, это очень хороший результат. Это говорит о привлекательности региона и благотворно влияет и на экономические показатели области, ведь сотрудники кинокомпаний арендуют оборудование. Кроме того, снятые в регионе фильмы способствуют увеличению туристического потока", - приводятся в сообщении слова Берковича.

Отмечается, что в 2023 году внесли изменения в порядок предоставления таких субсидий. На выплаты теперь могут претендовать производители клипов и роликов продолжительностью до 10 минут.