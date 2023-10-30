Павел Прилучный сыграет главную роль в фильме "Сокровища гномов"

Съемки картины начнутся осенью 2024 года

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Актер Павел Прилучный исполнит главную роль в семейном роуд-муви "Сокровища гномов". Съемки фильма начнутся осенью 2024 года, рассказал режиссер Василий Ровенский.

"Это история о человеке, который не верит в добрые дела и считает, что их можно делать только для себя. Столкнувшись с приключениями, он становится другим человеком. И если в начале фильма он одержим жаждой богатства, то гномы, которые ему посланы, обогащают его. И он понимает, что ему нужны совершенно другие вещи. Отчасти можно сказать, что это история взросления человека", - сказал он на очной защите авторских анимационных национальных фильмов, а также национальных фильмов для детской и семейной аудитории Фонда кино.

Фильм в жанре приключенческого роуд-муви для широкой семейной аудитории будет сниматься осенью 2024 года. В дрим-каст фильма вошли Любовь Аксенова, Тимофей Трибунцев и Юрий Стоянов, исполнить главную роль в нем уже согласился Павел Прилучный. "Это первая моя роль вместе с мультипликационными героями, для меня это очень интересно. Хотелось бы в этом проекте поработать, мне кажется, ребята сделают круто", - сказал актер.

Одна из важнейших деталей фильма - анимированные гномы, добавил режиссер. "Гномы уже созданы, мы начинаем тесты. Скоро будет снят тизер фильма, который мы выложим примерно за год до релиза в сеть", - рассказал Ровенский.

По сюжету Рома - амбициозный, но неудачливый коммерсант. Он вписывает себя в завещание одинокого старика и вместе с домом и участком наследует и четырех живых гномов, которых скрывал старик. Гномы обладают способностью находить клады, которые можно тратить на добрые дела.