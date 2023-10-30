Лукьяненко написал сценарий к первому игровому фильму вселенной "Смешариков"

Выход картины "Космическая экскурсия" в прокат запланирован на 2026 год

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Студия "Смешарики" готовит свой первый игровой фильм по сценарию писателя Сергея Лукьяненко. Выход в прокат приключенческой комедии "Космическая экскурсия" запланирован на 2026 год, рассказали создатели картины на очной защите авторских анимационных национальных фильмов Фонда кино.

По сюжету Крош и Ежик находят странный прибор, переносящий их в компьютерную игру. В этой игре они - два мальчика, оказавшихся на терпящем бедствие космическом корабле. Все им там кажется очень знакомым. Друзья намерены разобраться, в чем дело.

"Мы в этот раз выступаем в совершенно необычном для нас амплуа - в год двадцатилетия нашего проекта мы впервые представляем наш игровой фильм из вселенной "Смешариков". Это будет совершенно необычное фильм в жанре фантастики, созданный замечательным сценаристом Сергеем Лукьяненко. <…> Этот фильм рассказывает о будущем, когда на земной орбите терпит бедствие корабль, на котором команда, в составе которой целая семья, и все они находятся в анабиозом сне. Мы видим классический сюжет "Смешариков" и постепенно начинаем понимать, что это не мультфильм, а симуляция", - рассказал продюсер комедии Илья Попов.

Лукьяненко признался, что работать над этим сценарием ему было гораздо интереснее, чем над своими прошлыми.

"Это фильм о будущем, в котором пересекаются высокие технологии, которые обрели удивительную форму детского мультфильма, и реальный, интересный и увлекательный мир. Мне над этим проектом было интереснее работать, чем над своими сценариями. <…> Мне кажется, что этот фильм станет не только популярным семейным фильмом в момент выхода, но и останется на долгие годы любимым <...> фильмом у наших детей, подростков и взрослых", - сказал он.

Бюджет фильма составит 408 млн рублей. В дримкаст, в частности, вошли актеры Сергей Бурунов, Александр Лыков, Мария Аронова и певец Иван Дмитриенко.