В комплексе "Пещера Таврида" впервые провели модный показ дизайнеров

После показа состоялся рок-концерт

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Слет креативных индустрий "Крым Pro красоту" впервые прошел на территории научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера Таврида", где дизайнеры и стилисты провели модный показ. Моделями для одной из категорий выступили жены участников специальной военной операции, сообщили ТАСС в пресс-службе слета.

"28 и 29 октября на территории комплекса "Пещера Таврида" провели слет креативных индустрий "Крым Pro красоту". Презентация прошла в виде модного показа. В рамках слета были представлены работы четырех команд крымских дизайнеров, стилистов и парикмахеров, которые собрали и представили аутентичные крымские образы в нескольких категориях: "Историческая роскошь царского наследия в наше время", "Золото скифов", "Жемчужина Крым", "ТЁплушка". Кстати, моделями показа "ТЁплушка" выступили жены героев и бойцов СВО", - рассказали в пресс-службе.

Особенно зрителям понравилась коллекция из категории "Золото скифов", где сочетаются элементы традиционной одежды скифов и современные тренды.

"Мы взяли за основу скифов, определили, что темой будет скифское золото, и решили обыграть это в современном стиле. Наши стилисты придумали образы, в плане причесок это Trend Vision 2023-2024 года. <...> Плюс мы взяли за основу серебро, золото, все современные, самые крутые фишки люксовые", - рассказал один из создателей коллекции Павел Калашников.

Как уточнили организаторы мероприятия, фотосессия с моделями прошла в самой пещере. После показа состоялся рок-концерт, также во время слета работал фудкорт, ярмарка ремесленников и мастеров народных промыслов. Позже коллекции проекта предполагается представить в других регионах России.

Пещера Таврида была найдена в 2018 году при строительстве одноименной многополосной трассы, пересекающей полуострова с востока на запад и ставшей его основной магистралью. По данным Русского географического общества, пещера начала формироваться около 5 млн лет назад и превосходит по размерам все известные пещеры внутренней гряды предгорного Крыма, ее протяженность составляет около 1,3 тыс. м.