"Санктъ-Петербургъ Опера" и Оперный театр Туниса договорились о сотрудничестве

В 2024 году планируется провести серию мастер-классов, творческих встреч для соотечественников и деятелей культуры и искусства Туниса, а также представить публике спектакль "Риголетто"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" договорился об установлении долгосрочных отношений с Оперным театром Туниса. Таков результат визита в эту страну художественного руководителя труппы народного артиста России Юрия Александрова.

"Мы договорились с тунисской стороной об установлении сотрудничества между коллективами нашего театра и Оперного театра Туниса. Наш коллектив готов к работе с местными специалистами с целью повышения их профессионального уровня и дальнейшего участия в постановках в Тунисе", - рассказал журналистам Александров. Он выразил благодарность посольству РФ в Тунисе, а также представительству Россотрудничества за насыщенную программу и знакомство с ключевыми площадками этой страны.

В ближайшее время будет создана рабочая группа по организации проектов театра "Санктъ-Петербургъ Опера" и учреждений культуры Туниса. В 2024 году планируется провести серию мастер-классов, творческих встреч для соотечественников и деятелей культуры и искусства Туниса, поделиться лучшими практиками управления в сфере культуры, а также представить публике спектакль "Риголетто". Область сотрудничества и программа могут быть расширены, считает худрук театра. Русский дом в Тунисе готов оказать необходимое содействие для реализации намеченных проектов.

Государственный камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ Опера" основан Юрием Александровым в 1987 году. Этот режиссер известен своими постановками на сценах "Арена ди Верона", "Метрополитен опера", "Ла Скала", в Большом и Мариинском театрах. За последние годы спектакли петербургского театра с успехом прошли во Франции, Греции, Сербии, Финляндии, Латвии, Эстонии, Польше, Азербайджане, Казахстане, Египте, Турции, Узбекистане, Таджикистане, Объединенных Арабских Эмиратах.