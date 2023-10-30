Ансамбль "Асъя кыа" познакомит регионы Урала с культурой Коми

В ходе программы коллектив представляет целые картины, зарисовки о народных обычаях региона, традициях, легендах, самобытных праздниках

СЫКТЫВКАР, 30 октября. /ТАСС/. Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова "Асъя кыа" ("Утренняя заря"), визитная карточка региона, познакомит с культурой Коми регионы Урала и Приволжья. Ансамбль выступит с концертами в Свердловской, Курганской, Челябинской областях, в Пермском крае и Башкортостане по федеральной программе "Мы - Россия", сообщила пресс-служба филармонии.

"Государственный ансамбль "Асъя кыа" - одна из ярчайших жемчужин нашей республики, которая не только радует жителей Коми своими удивительными программами, учит нас чтить традиции и историю нашего края, но и достойно представляет регион за его пределами. Коллектив регулярно участвует в программе "Мы - Россия" и знакомит жителей страны с самобытным наследием Коми. Концертная программа "Север - песня, Север - танец" познакомит с многообразием музыкальной и танцевальной культуры северного края", - привела пресс-служба слова исполняющей обязанности министра культуры и архивного дела региона Марии Балмастовой.

В ходе программы коллектив представляет целые картины, зарисовки о народных обычаях коми, традициях, легендах, самобытных праздниках. Это праздник охотника, который ежегодно проводят в деревне Еремеево, ижемский обрядовый праздник "Луд", включенный в список лучших национальных праздников России.

Ансамбль выступил 30 октября в Кудымкаре, затем даст концерты в Краснокамске, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Кургане, Челябинске, Магнитогорске и Екатеринбурге. Как уточнили ТАСС в филармонии, в некоторых городах коллектив выступал в далеком 1985 году, а в некоторых не бывал никогда.

Ансамбль "Асъя кыа" создан в 1939 году и является визитной карточкой самобытной культуры Коми. Программа "Мы - Россия" всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры РФ стартовала в 2020 году, она впервые с советского времени объединила гастрольную деятельность государственных национальных коллективов страны. Оператором гастрольно-концертного плана выступает "Росконцерт".