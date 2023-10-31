В Пушкинском музее открывается выставка, посвященная истории древней Армении

Основу экспозиции составляет наследие царства Урарту

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Выставка "Царство Урарту. Наследие древней Армении. Урашту - Харминуя - Армина" открывается в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве 31 октября. В ней приняли участие семь музеев России и Армении.

"Открываем выставку, посвященную государству Урарту. <...> Этот проект подготовлен совместно с несколькими музеями: коллегами из Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, Государственного музея Армении и другими", - сказала директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева.

Выставка состоит из четырех разделов, три из которых посвящены разным этапам развития истории и культуры этого региона: от доурартской традиции древних племен Армянского нагорья (II-I тысячелетия до н.э.) до становления древнеармянского искусства постурартского периода (VI-IV века до н.э.). Основу экспозиции составляет наследие царства Урарту IX-VII веков до н.э. - одного из главных древневосточных государств I тысячелетия до н.э.

На выставке впервые представят артефакты с самых первых раскопок, проведенных еще во времена императорской России, а также памятники, найденные армянскими археологами в ходе раскопок 2010-х годов. Заключительный раздел выставки посвящен изучению культуры Урарту в Пушкинском музее.

Выставка приурочена к 100-летнему юбилею со дня рождения востоковеда, заведующей отделом Древнего Востока ГМИИ им. А.С. Пушкина Светланы Ходжаш.