Партнеры Мэттью Перри по сериалу "Друзья" выразили соболезнования

Среди них Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Актеры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер, сыгравшие вместе с Мэттью Перри в сериале "Друзья" (Friends, 1994-2004), выразили соболезнования в связи со смертью партнера по съемкам.

"Мы совершенно опустошены потерей Мэттью, - приводит фрагмент заявления актеров журнал People. - Мы были больше чем партнерами по съемкам. Мы - семья".

"Наши мысли и любовь сейчас с семьей Мэтти, с его друзьями и всеми, кто любил его по всему миру", - добавили актеры.

Тело Мэттью Перри, умершего в возрасте 54 лет, нашли в субботу в его доме в штате Калифорния. Причина смерти пока не установлена.

"Друзья" рассказывают о жизни шестерых приятелей на Манхэттене (Нью-Йорк). Телекомпания NBC транслировала сериал с сентября 1994 года по май 2004 года. Всего было снято 236 эпизодов. Сериал завоевал шесть телевизионных премий "Эмми" и одну кинопремию "Золотой глобус".