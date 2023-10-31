Гергиев пригласил строителей культурного кластера во Владивостоке в Санкт-Петербург

Директор Мариинского театра заявил, что руководство культурного учреждения активно включилось в процесс завершения проекта музейно-театрального комплекса в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 31 октября. /ТАСС/. Директор и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев пригласил строителей музейно-театрального комплекса во Владивостоке приехать в Санкт-Петербург и изучить опыт строительства Концертного зала Мариинского театра (Мариинка-3). Об этом он заявил на пресс-конференции во Владивостоке.

"У нас есть довольно большой опыт строить, восстанавливать. У нас пять восстановленных проектов во Владикавказе, это еще один наш филиал. Я приглашаю тех, кто сейчас будет заниматься завершением такого строительства, на несколько дней в Мариинский театр, и мы досконально изучим и используем опыт, который получил наш театр при строительстве открытого в 2006 году концертного зала "Мариинка-3", - сказал Гергиев.

По его словам, во Владивостоке руководство Мариинского театра активно включилось в процесс завершения проекта музейно-театрального комплекса на улице Аксаковской. Обсуждаются все вопросы, которые могут волновать как публику, так и артистов, и технический персонал будущей сцены Мариинского театра в этом комплексе.

"И вопросы парковки, и вопросы подъезда, и вопросы коммуникации с центром города, даже визуального контакта, как изменится облик города, все это нас интересует", - добавил худрук.

Владивосток - один из четырех городов, где по поручению президента России создаются культурно-образовательные и музейные комплексы. В столице Дальнего Востока он расположится сразу в двух местах, имеющих особое историческое и стратегическое значение. На острове Русский сконцентрируется основная база для обучения и проживания студентов филиалов Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского.

На улице Аксаковская, там, где находится главная видовая площадка Владивостока, строятся музейный центр, концертный зал Приморской сцены Мариинского театра и филиал Российского государственного института сценических искусств. Создание культурно-образовательного и музейного комплекса является одним из приоритетных направлений национального проекта "Культура".