В московском музее Тропинина 3 ноября откроется выставка о художниках Абрамцевского кружка

В экспозиции будут представлены финальный эскиз к "Аленушке" Васнецова, керамика Врубеля и другие предметы из музея-заповедника "Абрамцево"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Выставка, посвященная творчеству участников Абрамцевского художественного кружка, откроется 3 ноября в музее В. А. Тропинина в Москве. Посетители увидят финальный эскиз к картине "Аленушка" Виктора Васнецова, керамику Михаила Врубеля, а также картины знаменитых живописцев второй половины XIX - начала ХХ века, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В музее В. А. Тропинина 3 ноября откроется выставка "Абрамцево. Искусство или жизнь", посвященная творчеству художников Мамонтовского (Абрамцевского) художественного кружка. Гости увидят 49 предметов из музея-заповедника "Абрамцево". Среди них финальный эскиз к картине "Аленушка" Виктора Васнецова, керамика Михаила Врубеля, живописные произведения Василия Поленова, Константина Коровина, Михаила Нестерова, Ильи Репина и многое другое", - говорится в сообщении.

Годом образования Абрамцевского художественного кружка считается 1878. Собирались его участники в Абрамцеве - усадьбе предпринимателя и мецената Саввы Мамонтова. "Хорошо известны слова Станиславского о Мамонтове: "Всем, что делал Савва Иванович, тайно руководило искусство". Благодаря увлеченности, усилиям, энергии Мамонтовых и их единомышленников в Абрамцеве лозунги о преобразовании действительности искусством не только провозглашались, но воплощались в конкретные дела. Здесь возникла идея синтеза искусств, рождался новый стиль - русский модерн", - приводятся в сообщении слова куратора выставки Елены Митрофановой.

Выставка приурочена к 105-летию музея-заповедника, который отмечают в 2023 году, и 55-летию Музея Тропинина - его отпразднуют в следующем году.