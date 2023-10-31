"ВКонтакте" покажет закулисье Большого театра и серию интервью со звездами

Зрители также увидят трансляции классов и репетиции балетов "Зимняя сказка", "Жизель", "Баядерка" и "Лебединое озеро"

Социальная сеть "ВКонтакте" покажет серию интервью со звездами Большого театра в рамках кампании VK "Место встречи с искусством" ко Всемирному дню балета. В спецпроекте с Большим театром "Большой говорит. Балет" зрители также увидят трансляции классов и репетиции балетов "Зимняя сказка", "Жизель", "Баядерка" и "Лебединое озеро" на Исторической и Новой сценах, говорится в пресс-релизе соцсети.

Видео будут выходить с 1 ноября каждую неделю в сообществе театра во "ВКонтакте". Героиней первого интервью стала ведущая Дня балета в Большом театре прима-балерина Элеонора Севенард. В проекте также примут участие Алена Ковалева, Елизавета Кокорева, Мария Кошкарева, Ева Сергеенкова и Дмитрий Смилевски.

Балетный класс пройдет под руководством бывшего премьера, педагога Большого театра, народного артиста России Александра Ветрова. Репетиции проведут заслуженные артисты России Валерий Лагунов и Анастасия Горячева, народная артистка России Мария Аллаш и Виталий Бреусенко, а также Софья Любимова и Петр Казьмирук.