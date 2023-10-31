Майкл Джексон возглавил список самых высокооплачиваемых мертвых знаменитостей Forbes

За ним идут Элвис Пресли и клавишник The Doors Рэй Манзарек

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Майкл Джексон (1958-2009) занял первое место в списке самых высокооплачиваемых мертвых знаменитостей по версии журнала Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания.

По данным журнала, за последний год общая сумма доходов 13 самых высокооплачиваемых мертвых знаменитостей сократилась на 70% по сравнению с прошлогодними показателями и составила $470 млн. Резкое снижение доходов отчасти объясняется падением продаж музыкальных каталогов. Однако более половины ушедших из жизни знаменитостей увеличили свое состояние благодаря продаже их интеллектуальной собственности.

Джексон за минувший год заработал $115 млн. Эта сумма включает выручку в размере $85 млн от бродвейского мюзикла MJ: The Musical, посвященного жизни и творчеству певца. Кроме того, Джексон заработал миллионы на спектакле Michael Jackson: One канадского Cirque du Soleil.

На втором месте в списке Forbes оказался музыкант Элвис Пресли (1935-1977), заработавший за последний год $100 млн. Основным источником его дохода является поместье в Мемфисе (штат Теннесси), которое за последние 12 месяцев посетили около 600 тыс. человек. Третье место занял один из основателей и клавишник The Doors Рэй Манзарек (1939-2013), состояние которого выросло за год на $45 млн.

В список Forbes также вошли детский писатель Доктор Сьюз (1904-1991), "разбогатевший" за год на $40 млн, художник-карикатурист Чарльз Шульц (1922-2000) с $30 млн, а также Принс (1958-2016), Уитни Хьюстон (1963-2012), Джон Леннон (1940-1980), певец Боб Марли (1945-1981) и Бинг Кросби (1903-1977).

Замыкают рейтинг гитарист The Beatles Джордж Харрисон (1943-2001), гольфист Арнольд Палмер (1929-2016) и Мэрилин Монро (1926-1962).