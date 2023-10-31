"Библионнале на Урале" определит лучших книжных блогеров и библиотекарей

Победителям вручат сертификаты на покупку техники номиналом до 20 тыс. рублей

ЕКАТРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Библиотекари и книжные блогеры из разных регионов России примут участие в конкурсе Всероссийского книжного форума "Библионнале на Урале", который пройдет с 16 по 18 ноября в Екатеринбурге. Заявки прислали более 70 человек, сообщили ТАСС в Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени В. Г. Белинского, которая является организатором форума.

"В этом году Библионнале организует конкурс для молодых библиотекарей и книжных блогеров "Край библиотечных возможностей". Свердловскую область посетят библиотекари из разных регионов страны - Алтайский и Краснодарский край, Ленинградская, Иркутская, Челябинская, Нижегородская, Рязанская, Тюменская области", - рассказали в пресс-службе библиотеки.

Конкурсная комиссия оценит в презентациях участников глубину охвата темы, оригинальность ее подачи, уровень художественного и технического исполнения. Таким образом, планируется способствовать продвижению лучших проектов библиотек по работе с историей края и его героями. Победители получат сертификаты на покупку техники номиналом до 20 тыс. рублей.

Темой конкурса выбрана "Идентичность территорий в библиотечных проектах". Участникам предложат посоревноваться в презентациях, видеоконкурсе, библиовикторине, конкурсе невыдуманных историй, принять участие в других состязаниях.

Также на форуме пройдет 300-минутный марафон рассказов путешественников об экспедициях и уникальных находках на Урале. Кроме того, участники форума - писатели, киноведы и актеры, среди которых и лауреат премий "Национальный бестселлер" и "Большая книга" Леонид Юзефович и историк, литературный критик, обладатель горьковской литературной премии Сергей Беляков, обсудят проблемы экранизации современной русской прозы, библиотечные технологии и перспективы их развития, а также многие другие вопросы.

Форум создали в продолжение Екатеринбургского книжного фестиваля, который проводился с 2008-го по 2021 год. Он направлен на объединение людей, связанных с книжным миром, и читателей. Проводится в 2023 году во второй раз.