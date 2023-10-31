В Калининграде определят лауреатов всероссийской премии "Органист года"

На торжественной церемонии в Кафедральном соборе жюри назовет лауреатов в номинациях "Персона", "Дебют", "За вклад в профессию" и "За самую оригинальную и концептуальную концертную программу"

КАЛИНИНГРАД, 31 октября. /ТАСС/. Вручение всероссийской премии "Органист года - 2023" состоится 5 ноября в Калининграде. В историческом Кафедральном соборе на острове Канта, где находится самый большой в стране орган, назовут имена лауреатов этой премии в четырех номинациях.

"В этом году в шорт-лист всероссийской премии "Органист года - 2023", составленным авторитетным жюри, вошли восемь музыкантов, - сообщила ТАСС пресс-секретарь собора Яна Лутченко. - Это - Рубин Абдуллин, заведующий кафедрой органа и клавесина Московской консерватории, Дмитрий Ушаков, штатный органист Томской филармонии, Аида Глухова, студентка Санкт-Петербургской консерватории, Вячеслав Золотовский из Нижнего Новгорода, Владимир Невдах, доцент Белорусской академии музыки, Дмитрий Дианов и Святослав Паршаков из Москвы, Всеволод Захарченко, студент Казанской консерватории".

На торжественной церемонии в Кафедральном соборе жюри назовет лауреатов в номинациях "Персона", "Дебют", "За вклад в профессию" и "За самую оригинальную и концептуальную концертную программу". Также предусмотрены специальные призы. Решение о присуждении призов принимается на основании предложений художественно-экспертного совета, сформированного Фондом развития творческих инициатив.

Лутченко отметила, что премию "Органист года" учредили четыре года назад Фонд развития творческих инициатив, Российский музыкальный союз и журнал "Музыкальная жизнь". Местом проведения церемонии вручения премии был выбран Калининград и его Кафедральный собор с единственным в России органным комплексом из 122 регистров и 8 525 труб различной высоты и диаметра. На нем продемонстрируют свое мастерство новые обладатели престижной творческой премии.

В разное время лауреатами премии "Органист года" становились заслуженный артист России, профессор Санкт-Петербургской консерватории Даниэль Зарецкий, заслуженная артистка Татарстана, главный органист и хранитель органа Московского концертного зала "Зарядье" Лада Лабзина, народная артистка России, органистка Ярославской филармонии Любовь Шишханова, солист Белгородской филармонии Тимур Халиуллин и др.

Вручение премии "Органист года - 2023" традиционно проходит в рамках международного фестиваля "Шедевры мировой классики в Кафедральном соборе". В этом году он проводится в пятнадцатый раз.