Нацмузей Южной Осетии в связи со 100-летним юбилеем удостоили ордена Почета

По словам президента страны Алана Гаглоева, музей "укрепляет национальное самосознание, бережно хранит память поколений"

ЦХИНВАЛ, 31 октября. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев в связи со столетием образования наградил Национальный музей республики орденом Почета. Награду глава государства вручил директору Нацмузея Мерабу Зассееву на торжественном собрании, посвященном вековому юбилею музея.

"Национальный музей Республики Южная Осетия можно по праву назвать одним из наиболее значимых культурно-образовательных и научных центров нашей республики, настоящей сокровищницей ценных экспонатов и местом духовного обогащения. Музей служит важному и благородному делу патриотического, духовного и культурного просвещения. Он укрепляет национальное самосознание, бережно хранит память поколений", - отметил Гаглоев на торжественном собрании, которое состоялось в зале югоосетинского Госдрамтеатра в Цхинвале.

Президент выразил благодарность ветеранам, всем, кто стоял у истоков создания музея, и сотрудникам, которым за годы плодотворной, кропотливой деятельности удалось приобщить к культурным ценностям не одно поколение граждан республики. "Музей пережил немало трудностей, но, несмотря на тяжелые испытания, благодаря профессионализму работников музея обеспечивалась сохранность бесценных свидетельств древнейшей истории осетинского народа", - подчеркнул он.

Ранее директор музея Мераб Зассеев сообщал ТАСС, что более 60 тыс. предметов выставлено только в экспозициях, еще около 30 тыс. предметов хранятся в фондах музея, в их числе картины, предметы старины, различные минералы. Он подчеркнул, что гордостью музея является коллекция бронзовых изделий известного осетинского археолога, доктора исторических наук, профессора Баграта Техова - уникальные археологические артефакты Кобанской культуры из Тлийского могильника (XII-X века до н. э.).

О музее

Национальный музей Южной Осетии основали в 1923 году в городе Цхинвале. Музей разрушили и частично разграбили во время грузино-осетинского конфликта 1989-1992 годов. Тогда из него пропали уникальная коллекция старинных монет и бесценный "Цхинвальский триптих" - троескладень с изображением Христа и ликов святых из слоновой кости в серебряной оправе с россыпью драгоценных камней - работа византийских мастеров Х в. Позже икону обнаружили в Швейцарии и передали Грузии. Все оставшиеся экспонаты музея вывезли на хранение в Северную Осетию.

В 2014 году в рамках российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии в центре Цхинвала построили новое здание музея общей площадью более 2,5 тыс. кв. м, оснащенное необходимым экспозиционным оборудованием и системой безопасности.