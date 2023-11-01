САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) запускает онлайн-проект "Свидетели подвига Ленинграда", посвященный героической обороне города в период блокады 1941-1944 годов. В этой панораме жизнь города предстанет в документах из фондов РНБ, сообщили в пресс-службе библиотеки.

"В проекте, приуроченном к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, - 500 печатных документов и фотографий. Это книги, журналы и газеты, листовки, плакаты, призывы к населению, продуктовые карточки. Многие документы сохранились в единичных экземплярах", - рассказали в пресс-службе.

Первый раздел "Встанем как один на защиту своего города" представит документы о формировании Ленинградского ополчения и боевой работе противовоздушной обороны Ленинграда.

Каждую неделю проект будет пополняться рубрикой, отражающей одну из сторон жизни осажденного города. Это документы, связанные с эвакуацией, работой промышленных предприятий, научных и культурных учреждений, обеспечением продуктами, врачебной помощью, жизнью детей, военными действиями на Ленинградском и Волховском фронтах, подвигами партизан, прорывом и снятием блокады. Все эти материалы входят в состав коллекции "Ленинград в Великой Отечественной войне", которая создавалась сотрудниками библиотеки в самые тяжелые для города дни.

Подвиг библиотекарей

Еще один онлайн-ресурс - "Вахта памяти", посвященный жизни библиотеки в условиях блокады, будет запущен 10 ноября. Для сбора материала ослабленные голодом сотрудники обходили издательства, типографии, различные ведомственные учреждения. В результате их труда была создана коллекция из более 20 тысяч документов - свидетельств подвига ленинградцев.

Сегодня вся коллекция оцифрована и находится на сайте РНБ в широком доступе. Каждый день, вплоть до 27 января будут публиковаться факты из жизни библиотеки в военные годы.

Уже в первые месяцы войны более 50 сотрудников ушли в ряды Красной Армии и народное ополчение, 138 человек погибло в первую блокадную зиму. Число оставшихся в библиотеке работников сократилось в четыре раза и составило около 200 человек. На их долю выпал огромный объем работ в условиях блокадного быта. Тем не менее во все военные дни библиотека не прекращала обслуживания читателей. В период блокады ее фондами пользовалось 9 229 читателей, которым было выдано более полумиллиона книг, а всего за годы войны в библиотеке побывало 42 597 человек. В эти тяжелые годы библиотеку возглавляла единственная в истории Публичной библиотеки директор-женщина Елена Егоренкова.