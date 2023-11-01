В Петербурге пройдет выставка "Океан Юрского периода"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Интерактивная мультимедийная выставка "Океан Юрского периода", посвященная эпохе динозавров, откроется в ТРЦ "Охта Молл" 1 ноября. На экспозиции с помощью цифровых технологий воссозданы 12 видов доисторических гигантов, сообщили ТАСС в пресс-службе "Москвариума".

Экспозиция будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Рекомендуемый возраст для посещения - старше 3 лет.

"Посетители выставки почувствуют себя настоящими исследователями на глубоководной станции в научно-экспериментальном центре, где ученым удалось возродить гигантов эпохи Юрского периода. На экспозиции представлены динозавры и древние водные обитатели: крупнейшая на планете ящерица - мозазавр, доисторический кашалот - левиафан, гигантская акула - мегалодон, "король ящеров" - базилозавр, рептилии эласмозавр и плиозавр, морская корова и другие", - говорится в анонсе.

Отмечается, что доисторические особи размером от 3 м до 20 м созданы в натуральную величину в полном соответствии с последними научными исследованиями. Выставка построена с использованием фиджитал-технологий "на стыке цифрового и физического миров". "Современные цифровые решения погружают в эпоху доисторических гигантов с помощью масштабных видеопроекций, технологий дополненной реальности, голограмм, авторского саунд-дизайна.", - добавили в "Москвариуме".

Обучение через развлечение

"Необычные декорации и экспонаты - трехметровые ребра мозазавра, иллюминатор на потолке, лаборатория для экспериментов, батискаф для погружений - создают атмосферу экспериментального научного центра", - анонсировали в пресс-службе.

Экспозиция создана при участии ученых-палеонтологов в Edutainment-концепции, которая подразумевает обучение через развлечение.

Впервые выставка открылась на территории "Москвариума" в 2021 году. За время работы пространство посетили более 140 тыс. тысяч человек.