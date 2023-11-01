В Бельгии умерла племянница Ивана Бунина

Ей было 100 лет

ПАРИЖ, 1 ноября. /ТАСС/. Русская писательница Татьяна Муромцева, являвшаяся племянницей лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Бунина, умерла во вторник в католическом пансионе во Фруаене недалеко от города Турне (Бельгия) на 101-м году жизни. Об этом сообщила ТАСС глава русской миссии во французской культурной ассоциации La Renaissance Francaise ("Французский Ренессанс") Зоя Арриньон.

"Сегодня не стало Татьяны Владимировны Муромцевой. В сентябре она встретила свое 100-летие", - сказала Арриньон. Она напомнила, что писательница, родившаяся в Москве, была племянницей Бунина и внучкой первого председателя Государственной думы Российской империи Сергея Муромцева.

В 2012 году Муромцева издала во Франции книгу воспоминаний "В поисках моей России" (A la recherche de ma Russie par Tatiana Mouromzeff), которую затем перевели на русский язык. Многие страницы книги посвящены матери автора Наталии Муромцевой-Саарбековой, которая отправила ее в начале 1930-х годов в Париж к бабушке - оперной певице Марии Климентовой-Муромцевой. Во Франции писательница прожила основную часть своей жизни.