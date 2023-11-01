Московская кинокомиссия согласовала съемки почти 500 проектов с начала года

По словам гендиректора "Москино" Натальи Мокрицкой, сегодня 100% кинопроизводителей в столице работает через кинокомиссию

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Московская кинокомиссия с начала текущего года помогла организовать в столице съемки почти 500 проектов, сообщила в интервью ТАСС генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая.

"Всего с начала года согласованы съемки более 470 проектов, это очень много. Сегодня 100% кинопроизводителей в Москве работает через кинокомиссию. Не прошло и трех лет, как они поняли, насколько это проще и быстрее", - сказала она.

Мокрицкая добавила, что с 20 сентября все заявки на проведение киносъемок подаются через Московскую цифровую киноплатформу.

Московская кинокомиссия создана 20 февраля 2018 года на базе городского департамента культуры и "Москино". Ее главная задача - сделать город дружелюбным для кинопроизводителей, проконсультировать по выбору городских локаций для съемок, сократить сроки и упростить процесс согласования.