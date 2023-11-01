В Улан-Удэ в 2026 году намерены построить здание Национального музея Бурятии

На эти цели направят 3,7 млрд рублей

УЛАН-УДЭ, 1 ноября. /ТАСС/. Новое здание Национального музея Бурятии построят в Улан-Удэ в 2026 году. Подписано соответствующее концессионное соглашение с Министерством культуры Бурятии, сообщили в управляющей компании "Инфратех концессии".

"В подписании концессионного соглашения приняли участие министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева и генеральный директор УК "Инфратех концессии" Андрей Кузнецов. Национальный музей Республики Бурятия будет построен в Советском районе Улан-Удэ в 2026 году", - говорится в сообщении.

Возведение объекта предусмотрено долгосрочным планом комплексного социально-экономического развития Улан-Удэнской городской агломерации на период до 2030 года - по мастер-плану столицы Бурятии. По словам Кузнецова, на строительство объекта планируют направить 3,7 млрд рублей, в том числе заемное банковское финансирование, собственные средства компании-концессионера, а также средства из федерального бюджета в виде капитального гранта в размере около 1,7 млрд рублей.

Территория под строительство здания расположена на берегу реки Уда, общая площадь музея составит более 14,8 тыс. кв. м. Внешне строение будет похоже на четыре лепестка, объединенных вокруг ядра - именно в этой центральной части музея, разместится многофункциональное универсальное пространство для проведения мероприятий и экспозиции "Человек у Байкала". Также там разместятся хранилища скульптуры, графики, предметов из драгоценных металлов, нумизматики, оружейная и другие помещения.

"В главном блоке здания будут расположены вестибюль, выставочное пространство, конференц-зал и визит-центр, экскурсионное бюро, галерея, кафе, технические и другие помещения. Также в музее появится детский центр с отдельным входом и вестибюлем, помещения кружков с выставочным пространством, летняя терраса и библиотека. В других блоках-"лепестках" музея будут расположены фотолаборатория, хранилище меха, ткани, предметов быта, хранилище реставрационных мастерских, фонд редких книг археологии, зоологии, палеонтологии и ботаники", - отметили в "Инфратех концессии".

Проект мастер-плана Улан-Удэ, где живут около 500 тыс. человек, впервые был представлен на Восточном экономическом форуме в сентябре 2022 года. "Ядром" мастер-плана столицы Бурятии является исторический центр города, там планируется построить современные здания для Национального музея Бурятии, театра "Байкал" и студенческий кампус на базе консорциума пяти вузов, работающих в Улан-Удэ. Одна из главных задач проекта по созданию студенческого городка - развитие международного сотрудничества с Монголией.