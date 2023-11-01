Умерла актриса Марина Москаленко

Ей было 63 года

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российская актриса театра и кино Марина Москаленко умерла на 64-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова.

"В ночь на 31 октября на 64 году жизни не стало Марины Валерьевны Москаленко. Остановилось сердце... <...> Более 20 лет работы в Театре Образцова - это целая галерея ярких незабываемых ролей. Многогранность ее творческой личности раскрылась и в таланте преподавания и в таланте актрисы", - сообщается в публикации.

Отмечается, что в творческой биографии актрисы собрались и гармонично соединились Московский Молодежный Театр "На Красной Пресне" Вячеслава Спесивцева и Щукинское училище, Московский экспериментальный театр "Синтез" и Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова.

Среди работ Москаленко такие роли, как хищница Багира в "Маугли", мать Аладдина в "Волшебной лампе Аладдина", черепаха Тортилла и Крыса Шушара в "Буратино", Танечка в "Нашей Чукоккале", множество партий в десятках спектаклей ("Ночь перед Рождеством", "Путешествия Гулливера", "Тигрик Петрик" и "Необыкновенный концерт").

"Доброжелательный и надежный партнер, с острой наблюдательностью педагога, легкий, общительный человек с душой нараспашку, замечательная мама из театральной семьи, воспитавшая сына и дочь. Коллектив ГАЦТК выражает глубокие соболезнования родным и близким, коллегам и студентам Марины Валерьевны Москаленко. Светлая память о настоящей актрисе навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Марина Москаленко родилась 9 октября 1960 года. В 1984 году она окончила Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина (курс Альберта Бурова), после работала в Московском академическом театре Сатиры, в Творческих мастерских Союза театральных деятелей РФ. Марина была актрисой Государственного Центрального театра кукол им. С. Образцова.