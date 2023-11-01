Фестиваль киношкол в Екатеринбурге откроется показом фильма "Блондинка"

Картина была снята по одноименной пьесе Александра Володина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Показ фильма "Блондинка" откроет международный фестиваль-практикум киношкол "Кинопроба" в Екатеринбурге, который пройдет с 1 по 5 декабря в Доме кино и "Ельцин-центре". Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

В прокат фильм выходит в декабре.

"Фильмом открытия международного фестиваля-практикума киношкол станет картина "Блондинка". <…> Фильм снят режиссером игрового и документального кино Павлом Мирзоевым ("Зови меня Дрозд", "Как я стал ...", "Спасти Пушкина" и другие) по одноименной пьесе Александра Володина. Фестиваль "Кинопроба" соберет практически всю съемочную группу "Блондинки". <…> [Это] режиссер и сценарист Павел Мирзоев, член игрового жюри "Кинопробы-23", актеры Дарья Жовнер и Федор Федотов, оператор Алишер Хамидходжаев и один из продюсеров картины Юлия Мишкинене", - говорится в сообщении.

Режиссер перенес события киноповести Александра Володина из Ленинграда 1980-х годов в Санкт-Петербург наших дней. По сюжету актриса из труппы небольшого театра встречается с начинающим режиссером. Но театр оказывается на грани закрытия, а ее мужчина исчезает.

Международный фестиваль-практикум киношкол "Кинопроба" проходит в Екатеринбурге с 2004 года. На него приезжают представители киношкол регионов России, а также из других стран.