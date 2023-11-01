Герман назвал победой участие ленты из РФ о Великой Отечественной в фестивале за рубежом

Режиссер признал, что рассчитывать на награды фестиваля команде фильма "Воздух", скорее всего, не приходится

ТОКИО, 1 ноября. /ТАСС/. Участие российского художественного фильма о Великой Отечественной войне в международном кинофестивале в нынешних условиях - это уже колоссальная победа. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил режиссер Алексей Герман - младший, чья картина "Воздух" участвует в конкурсной программе завершающегося в среду 36-го Токийского международного кинофестиваля.

"То, что он попал в конкурс на крупный фестиваль, - это уже колоссальная победа", - подчеркнул режиссер.

Герман - младший признал, что рассчитывать на награды фестиваля команде фильма, скорее всего, не приходится. "Честно говоря, думаю, что шансы, в общем, минимальные. Они изначально были минимальными, когда мы ехали. Потому что русский фильм о Великой Отечественной войне в нынешнем мире вряд ли может претендовать на какие-либо награды на фестивалях, которые относятся к части стран", - отметил он.

В целом российский режиссер очень положительно оценил реакцию японского зрителя на его картину "Воздух", мировая премьера которой прошла в рамках Токийского кинофестиваля. "Фильм смотрели здорово, люди потом подходили. Фильм воспринимали очень эмоционально", - рассказал он.

О "Воздухе"

В Токио, где "Воздух" борется за главный приз кинофестиваля, прошла и мировая премьера фильма. По сюжету во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение молодых летчиц. Все они пока не совсем понимают, что такое война.

Героини в исполнении Анастасии Талызиной и Аглаи Тарасовой день за днем доказывают, что не хуже мужчин. В ленте также снялись Сергей Безруков, Елена Лядова, Антон Шагин, Кристина Лапшина и Мария Мельникова.

В конкурсную программу также вошли фильмы "Слепой сердцем" (Blind At Heart, 2023) австрийского режиссера Барбары Альберт, "Проповедь птицам" (Sermon To The Birds, 2023) азербайджанского режиссера Хилала Байдарова, "Дом у западного озера" (Dwelling By The West Lake, 2023) и другие.

О кинофестивале

Токийский кинофестиваль впервые с начала пандемии проводился без ограничений, связанных с коронавирусом. Благодаря этому количество картин, которые были показаны, увеличилось до 219 по сравнению со 174 в 2022 году.

Помимо конкурса, программа кинофестиваля разделена на несколько других секций, включая "Будущее Азии", где представлены работы азиатских режиссеров, "Анимация", "Мировой фокус", "Японская классика", "Современное японское кино" и другие.

Кинофестиваль проводится ежегодно с 1985 года. Это крупнейший киносмотр в Азии и единственный в Японии, официально аккредитованный Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF). Российские фильмы неоднократно включались в программу смотра. В прошлом году на фестивале были показаны "Продукты 24" режиссера Михаила Бородина и "Сказка" Александра Сокурова. В 2016 году за главный приз боролся фильм Анны Матисон "После тебя".