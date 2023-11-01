Онлайн-кинотеатр Start покажет документальный фильм про российский хоккей

Участие в съемках принимали хоккеисты Игорь Ларионов, Илья Ковальчук, Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк, Алексей Морозов, Павел Дацюк, Алексей Касатонов и другие

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Документальный сериал "Российский хоккей" до конца года выйдет в онлайн-кинотеатре Start, сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

"Четырехсерийный документальный сериал "Российский хоккей", произведенный продюсерским агентством Bokovfactory при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"), до конца 2023 года выйдет в онлайн-кинотеатре Start", - говорится в сообщении.

Участие в съемках фильма принимали хоккеисты Игорь Ларионов, Илья Ковальчук, Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк, Алексей Морозов, Павел Дацюк, Алексей Касатонов и другие. Автором и ведущей проекта выступает журналистка Юлия Бордовских.

"Почему именно хоккей? Все просто, это спорт номер один в стране, без преувеличения. Нам было важно разобраться, почему именно эта игра такая популярная, кто эти люди, так одержимые хоккеем, как устроена индустрия. В итоге масштабного исследования, через бесценный взгляд изнутри, нашли ответы на свои вопросы", - привели в пресс-службе слова продюсера документального сериала Алексея Бокова.

Закрытая презентация проекта прошла 31 октября на "СКА Арене", чуть больше, чем за месяц до официального открытия площадки. Еще до запуска в работу она получила статус самой большой крытой ледовой площадки в мире, вмещающей более 21,5 тыс. зрителей на хоккейных мероприятиях и до 23 тыс. на концертах.