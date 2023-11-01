Марк Эйдельштейн сыграет в драме "Космос засыпает" от создателей фильма "Бери да помни"

Основной блок съемок стартует в 2024 году

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Актер Марк Эйдельштейн, известный по фильмам "Праведник", "Страна Саша" и сериалу "Монастырь", исполнит главную роль в драме "Космос засыпает" кинокомпании Bosfor Pictures. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе проекта.

"Создатель фильма "Бери да помни" кинокомпания Bosfor Pictures начала работу над новой лентой "Космос засыпает" - полнометражным дебютом режиссера и сценариста Антона Мамыкина", - сказали в пресс-службе.

По сюжету талантливый студент-ракетостроитель Паша, стремящийся к своей мечте о космосе, возвращается в родной поселок после тревожной телеграммы от родных. Дом на берегу моря, где живут его мать и брат, буквально утопает в песках. Главную роль в картине исполнит Марк Эйдельштейн. Первая часть съемок фильма прошла в северном поселке Шойна на берегу Белого моря в Ненецком автономном округе, где разворачивается действие картины. Основной блок съемок стартует в 2024 году.

"Шойна - это мечта любого кинематографиста. Здесь редкое сочетание фактур: заполярная деревня и песчаные дюны. Я очень хотел здесь что-то снять, но так, чтобы место работало на историю, а не наоборот. Так родился замысел "Космос засыпает" - истории про потерю почвы под ногами. Мы долго искали актера, который даст этой истории нужную тональность, и Марк стал таким же открытием и откровением, как и сама Шойна", - цитирует пресс-служба слова Антона Мамыкина.

Производством фильма "Космос засыпает" занимается кинокомпания Bosfor Pictures, чья картина "Бери да помни" стала победителем основного конкурса программы полнометражных дебютов фестиваля "Короче" в 2023 году. В широкий прокат семейная комедия казанского режиссера Байбулата Батуллина вышла 14 сентября и собрала около 16 млн рублей, по данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, оператором которой выступает фонд кино.