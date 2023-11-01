Более 40 тыс. человек зарегистрировались на Artlife Fest 2023

Фестиваль пройдет с 11 по 17 ноября в ЦВЗ "Манеж"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. VI Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife Fest пройдет с 11 по 17 ноября в ЦВЗ "Манеж". За неделю до его начала бесплатную предварительную регистрацию прошли около 40 тыс. посетителей, сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Посещаемость, а соответственно узнаваемость фестиваля Artlife растет из года в год. В прошлом году мы поставили рекорд по посещаемости в день - это около 11 тыс. человек. Исходя из показателей по количеству регистраций, мероприятие этого года обещает быть еще более востребованным: количество регистраций за неделю до старта фестиваля превышает 40 тыс. человек, что опережает показатели прошлых лет на 60% за аналогичный период. Это не может не радовать нас как организаторов, и, кроме того, отражает высокий интерес общества к современному искусству в целом", - рассказала основатель и куратор фестиваля Анастасия Андреева.

Концепция фестиваля звучит как "Касание души". На нем представят более 200 картин от 43 художников из 16 стран мира, в том числе из России, Италии, Франции, Словакии, Армении, Узбекистана, Казахстана, Аргентины, Китая и других государств.

Специально к мероприятию аргентинский автор Франциско Диаз Скотто создаст на площадке шестиметровый мурал, часть картин будет дополнена уникальными AR-эффектами. Также появится digital-пространство, созданное совместно с художником Александром SubSensus.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.