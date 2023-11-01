Мусульмане выпустят 50 мультфильмов для школьников о знаковых местах и героях РФ

Проект охватит 11 регионов, в том числе Татарстан, Северную Осетию, Дагестан, Мордовию, Нижегородскую, Пензенскую, Саратовскую, Рязанскую области

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ запустило просветительский проект "След" по подготовке коротких мультипликационных фильмов для школьников об исторических личностях и достопримечательностях российских регионов, первые мультфильмы посвящены Московской соборной мечети и писателю Федору Достоевскому. Об этом сообщил ТАСС руководитель департамента культуры ДУМ РФ Ренат Абянов.

"Всего нами будет представлено 50 мультфильмов. На сегодняшний день на основе опроса, проведенного среди школьников в Москве, уже вышли мультфильмы, посвященные Федору Достоевскому, Московской соборной мечети, Татарскому культурному центру и [генералиссимусу] Александру Суворову", - сказал Абянов.

Он пояснил, что в ходе анкетирования учащимся общеобразовательных школ предлагается выбрать две из пяти достопримечательностей того региона, в котором они живут, и двух из пяти известных личностей, которые там родились или жили какое-то время. Таким образом школьник должен ответить, о ком или о чем он хотел бы больше узнать в формате анимационного фильма.

В Московской области, по словам Абянова, по результатам опросов были выбраны касимовский правитель XVI века, муж царицы Сююмбике Шах-Али и писатель Эдуард Успенский, а в качестве достопримечательности - Лосиный остров. Всего, по словам главы департамента, проект охватит 11 регионов страны, в том числе Татарстан, Северную Осетию, Дагестан, Мордовию, Нижегородскую, Пензенскую, Саратовскую, Рязанскую области.

"Цель проекта заключается в том, чтобы школьники поближе познакомились со своими земляками и узнали что-то новое о своем регионе, о своей малой родине. Также эти ролики направлены на то, чтобы "внешний" зритель, россиянин либо человек, который планирует посетить Россию, увидев их, захотел бы приехать именно в этот конкретный регион - чтобы люди приезжали, смотрели, знакомились и, соответственно, открывали для себя новые горизонты", - рассказал Абянов.

Он уточнил, что в опросы включены объекты традиционных религий России и представители разных национальностей. Мультфильмы будут демонстрироваться разным способом, в том числе выкладываться в интернете и социальных сетях. Проект реализуют ДУМ РФ и Совет муфтиев России при поддержке Министерства просвещения РФ.