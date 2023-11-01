Во Флоренции открывают для публики "секретную комнату" Микеланджело

Впервые комната 10 м в длину, 3 м в ширину, с 2,5-метровыми потолками была обнаружена в 1975 году

РИМ, 1 ноября. /ТАСС/. "Секретную комнату" Микеланджело Буонарроти (1475-1564) откроют впервые для публики. Посещения начнутся с 15 ноября группами по четыре человека несколько раз в день - до 100 человек в неделю по предварительному заказу, пояснили в Национальном музее Барджелло, в систему которых входит Музей капелл Медичи, включая базилику Сан-Лоренцо.

Как корреспонденту ТАСС пояснили в пресс-службе музея, "секретное" пространство, стены которого покрыты эскизами, выполненными углем и сангиной (мел с пигментом из оксидов железа), расположено над новой ризницей этой базилики. Строительство новой усыпальницы Микеланджело заказал в 1520 году Джулио Медичи, будущий Папа Римский Клемент VII. Еще раньше Микеланджело должен был создать фасад церкви. Но грандиозный проект, для которого скульптор и художник искал каррарский мрамор в Апуанских Альпах, так и не был реализован.

Работая в Сан-Лоренцо, Микеланджело знал о закрытом помещении, которое использовалось как склад. "Медичи не знали об этой "подсобке", поэтому именно там при согласии настоятеля Микеланджело нашел приют, когда впал в немилость к своим могущественным покровителям", - рассказали в музее. Великий творец Возрождения работал на Медичи, которым принадлежала власть во Флоренции. Но потом он поддержал в 1527 году бунт против Медичи, когда на короткий период они были изгнаны из города. Когда Клемент VII восстановил влияние во Флоренции, Микеланджело какое-то время укрывался в комнатке над семейной усыпальницей Медичи. Позже он был прощен и продолжил работать на Медичи во Флоренции, а затем переехал в Рим.

Впервые комната 10 м в длину, 3 м в ширину, с 2,5-метровыми потолками была обнаружена в 1975 году. Тогда же были произведены реставрационные работы и очищены рисунки на стенах, многие из которых повторяют скульптурные работы Микеланджело. "Установлено, что они сделаны рукой Микеланджело. С этим соглашаются все исследователи. Только некоторые считают, что все рисунки без исключения принадлежат мастеру, некоторые полагают, что часть принадлежит его ученикам и последователям. Но по времени все относятся к одному периоду, и все - высочайшего качества исполнения", - рассказали в музее. Известно, что Микеланджело больше не возвращался во Флоренцию из Рима, где умер в 1564 году. В помещениях комплекса Сан-Лоренцо разместилась потом Академия рисунка.

До сих пор "секретная комната" была доступна только специалистам. Для того чтобы пускать в нее публику, была создана специальная система освещения, которое не вредит рисункам. "Посещение каждой группы будет длиться не более 15 минут, затем перерыв 45 минут полной темноты", - объяснили в музее.