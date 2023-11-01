В Калуге впервые показали рэп-мюзикл "Преступление и наказание" по Достоевскому

Постановка завершила фестиваль "Новые люди"

КАЛУГА, 1 ноября. /ТАСС/. Рэп-мюзикл "Преступление и наказание" по роману Федора Достоевского впервые показали в Калуге. Обладатель шести номинаций премии "Музыкальное сердце театра", отмеченный в лонг-листе Российской национальной театральной премии "Золотая маска", завершил фестиваль "Новые люди", сообщил ТАСС продюсер фестиваля Алексей Бошенков.

"Московский спектакль ["Преступление и наказание"] - победитель гранта мэра Москвы, его впервые показали в Калуге. Мы завершаем этим показом фестиваль "Новые люди", который проходил в Калуге, Обнинске, Наро-Фоминске и Москве с 20 октября. Более 20 театров приняли участие в нем и показали более 45 спектаклей", - рассказал собеседник агентства.

Уникальность спектакля в том, что рэп-тексты сохраняют язык автора, фабулу и драматургию романа. Как сообщается в "Культурном центре ЗИЛ", для спектакля написаны 18 треков, которые исполнят молодые актеры и сам автор Лев Киселев. Спектакль положил начало новому направлению в искусстве, которое сможет достоверно передавать большой объем текста, роман будет интересен молодежи, тем кто читал произведение классика, а также зрителям, которые забыли, кто такой Раскольников.

Автор рэп-текстов спектакля Лев Киселев - победитель крупнейших рэп-баттлов России, автор стихов, а также исполнитель роли Прометея в хип-хоп-опере "Орфей" и соавтор текстов и стихов для горного шоу Эдуарда Боякова. Рэп-спектакль отмечен в шести номинациях премии "Музыкальное сердце театра" и в лонг-листе Российской национальной театральной премии "Золотая маска". Проект "Рэп-театр: "Преступление и наказание" - победитель гранта мэра Москвы 2022 г., который реализуется при поддержке Комитета общественных связей молодежной политики города Москвы.