Самым читающим регионом России в 2023 году стала Нижегородская область

Звания "Литературный флагман России" удостоена Республика Татарстан

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Лауреатами Всероссийского конкурса "Самый читающий регион" 2023 года стали Нижегородская, Ленинградская области и Ставропольский край, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского книжного союза.

В этом году участие в конкурсе приняли все 89 областей, краев, республик и округов нашей страны, включая новые регионы. Звания "Литературный флагман России" удостоена Республика Татарстан. Белгородской области, которая ранее уже одерживала победу, присвоен статус "Территория книги и чтения".

"Каждый участник постарался найти среди многочисленных региональных инициатив именно ту, которая выделяет его из остальных претендентов, уже является или может стать литературным брендом. Важно, что конкурс "Самый читающий регион" объединил все без исключения субъекты Федерации, предоставив им возможность делиться друг с другом самыми яркими, оригинальными и успешными практиками по продвижению книги и чтения", - сказал председатель жюри конкурса, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, слова которого приводит пресс-служба.

В двадцатку самых читающих регионов вошли: Москва и Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Архангельская, Астраханская, Воронежская, Новосибирская, Самарская, Саратовская, Ульяновская и Челябинская области, Краснодарский и Красноярский края, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Для участия в конкурсе каждый субъект РФ представил наиболее яркие начинания в сфере поддержки чтения и литературы: от масштабных фестивалей и конкурсов до виртуальных выставок и открытия новых книжных пространств. При выборе победителя также учитывались региональные инициативы по сохранению литературных традиций и представленная в анкетах статистика по книжной отрасли и читательской инфраструктуре.

Конкурс стартовал в 2015 году - в Год литературы в России. Победителями за эти годы становились Ульяновская, Воронежская, Иркутская, Белгородская области, Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия), Архангельская и Новосибирская области.