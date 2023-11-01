"Ленфильм" отметит 100-летие Сергея Микаэляна показами двух его картин

Зрители увидят фильмы "Гроссмейстер" и "Разноцветные камешки"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Петербургская киностудия "Ленфильм" отметит 100-летие со дня рождения режиссера Сергея Микаэляна (1923 - 2016) показами двух его кинокартин - драмы "Гроссмейстер" (1972) и первого отечественного стереофильма "Разноцветные камешки" (1963) 1 и 2 ноября. Об этом сообщила пресс-служба киностудии.

"1 и 2 ноября на киностудии "Ленфильм" отметят 100-летие режиссера театра и кино, сценариста лауреата Государственной премии СССР народного артиста РСФСР Сергея Герасимовича Микаэляна", - рассказали в пресс-службе. Программу к юбилею режиссера на "Ленфильме" открыл круглый стол, посвященный его творчеству. Его участниками стали кинематографисты, киноведы и кинокритики Андрей Апостолов, Михаил Трофименков, Наталья Макрицкая, Василий Степанов, Виталий Познин, Евгений Еременко, Николай Майоров. После этого на киностудии прошел вечер памяти Микаэляна и показ фильма "Гроссмейстер", роли в котором исполнили Андрей Мягков, Виктор Корчной, Лариса Малеванная, Эммануил Виторган и многие другие.

Редкая возможность

Второго ноября у петербургских зрителей будет редкая возможность увидеть на широком экране восстановленную 10 лет назад дебютную картину Микаэляна "Разноцветные камешки". По сюжету в столовой крымского санатория бывший фронтовик, полковник Григорий Афанасьевич встречает девушку Нину, которую он спас девочкой во время войны, и заботится о ней, как о родной дочери.

"Фильм был очень популярен у зрителей, его годами крутили в кинотеатре "Стереокино" на Невском проспекте и в других городах СССР. Однако сейчас уже нет кинотеатров, способных показать стереокино: фильмы со стереоэффектом нельзя показать ни на обычном экране, ни по телевизору. Картина "Разноцветные камешки" могла навсегда затеряться в архиве, но энтузиасты - поклонники творчества Микаэляна, в том числе и ленфильмовские коллеги, подарили фильму вторую жизнь. Госфильмофонд провел реставрацию исходных материалов фильма и изготовил копию, которую возможно посмотреть на большом экране", - отметили на "Ленфильме".

Показ пройдет в киноцентре студии в 18:00 мск, фильм представит киновед, один из участников его возрождения Николай Майоров. Как он рассказал ТАСС, "Разноцветные камешки" - это единственный советский фильм, в котором Великая Отечественная война показана в стереоскопическом варианте. "Причем она показана настолько точно, насколько это может сделать человек, который воевал. А Сергей Герасимович воевал, поэтому он не мог врать в данном случае", - отметил Майоров.

"Считайте, практически со второй половины 60-х годов никто этот фильм не видел, не помнит и не знает", - сказал киновед. Картину возродили к 90-летию Микаэляна, отмечавшемуся в 2013 году, она была представлена режиссеру на "Ленфильме". "Мастер видел восстановленный вариант своего первенца", - отметил он. Фильм дошел до "Ленфильма" второй раз, пояснил Майоров, говоря о показе 2 ноября. "Очень хотелось бы, конечно, чтобы фильм выпустили каким-то образом в прокат, чтобы люди просто познакомились с тем, что было. Даже профессионалы, специалисты многие не видели эту картину", - добавил он.

На "Ленфильме" напомнили, что Микаэлян в 17 лет ушел добровольцем на фронт, защищал Москву, был тяжело ранен подо Ржевом. В 1951 году закончил ГИТИС. С 1956 года его творчество было неразрывно связано с киностудией "Ленфильм". Среди его картин - "Иду на грозу", "Принимаю бой", "Всего одна жизнь", "Расскажи мне о себе", "Влюблен по собственному желанию", "Французский вальс" и многие другие.