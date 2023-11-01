В конкурсную программу кинофестиваля "Лучезарный ангел" вошли 89 картин

По словам главы Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой, в 2023 году на кинофестиваль заявили 395 фильмов из 20 стран

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. XX Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный ангел" должен способствовать продвижению фильмов с высоким духовно-нравственным содержанием, в 2023 году в конкурсную программу вошли 89 картин из разных стран. Об этом говорится в приветствии к участникам и зрителям фестиваля президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой.

"За годы проведения кинофестиваль стал не только одним из самых значимых событий культурной жизни нашей великой страны, но и завоевал международное признание. <…> Доброе кино поддерживает нас в трудную минуту и дарит надежду, дает нам силы на добрые дела и свершения, и именно поэтому оно должно быть доступно широкой зрительской аудитории. <…> В конкурсную программу кинофестиваля вошли 89 картин, в том числе 38 дебютных работ", - говорится в обращении Медведевой, которое зачитали на церемонии открытия фестиваля в кинотеатре "Октябрь".

По словам главы фонда, в 2023 году на кинофестиваль было заявлено 395 фильмов из 20 стран, к участию в кинопоказах экспертами отборочной комиссии и духовного экспертного совета были допущены 152 киноленты из восьми стран (России, Белоруссии, Ирака, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана).

Фильмом открытия кинофестиваля стал "Доктор" (Россия, 2022) режиссера Артема Темникова, главную роль в картине сыграл актер Сергей Пускепалис (1966-2022).

Благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел" учрежден в 2003 году и приурочен ко Дню народного единства и празднику Казанской иконы Божией Матери (4 ноября). С 2005 года "Лучезарный Ангел" стал проводиться регулярно, в 2007 году кинофорум получил статус международного. Фонд социально-культурных инициатив является одним из организаторов благотворительного кинофестиваля.