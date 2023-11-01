Депутат Бундестага ФРГ Маттиас Моосдорф выступил на концерте в Петербурге

Вечер в лютеранской церкви Святого Иоанна Яани Кирик стал частью VII фестиваля "Чайковский. Перезагрузка"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Немецкий виолончелист, депутат Бундестага ФРГ от фракции "Альтернатива для Германии" Маттиас Моосдорф выступил на концерте камерной музыки в Санкт-Петербурге. Вечер в лютеранской церкви Святого Иоанна Яани Кирик стал частью VII фестиваля "Чайковский. Перезагрузка", сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс", при поддержке которого организован концерт.

"Я очень рад представить этот международный фестиваль Чайковского в Санкт-Петербурге с более чем 35 концертами на 15 различных площадках по всему городу. Чайковский - один из самых значительных композиторов всего мира, и мы хотим представить его в новом свете. Музыка и искусство - это язык мира и единения, и я благодарен замечательному музыканту Маттиасу Моосдорфу за то, что он специально приехал в это время, принял участие в концерте и помогает строить культурные мосты между странами, особенно между Германией и Россией", - приводит пресс-служба слова художественного руководителя фестиваля Ханса-Йоахима Фрая, который также является художественным руководителем фонда "Сириус" "Талант и успех".

В концерте приняли участие пианистка Ольга Голли и Струнный квартет имени Римского-Корсакова. В его программе - "Фантастические пьесы" для фортепиано и виолончели Роберта Шумана, соната для виолончели и фортепиано Сергея Рахманинова, а также Струнный квартет №3 Чайковского. Концерт проведен при поддержке гранта, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

VII фестиваль "Чайковский. Перезагрузка" проходит в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 16 октября по 12 ноября. В этом году он посвящен 130-летию памяти Петра Чайковского и 320-летию основания Санкт-Петербурга. Мероприятия фестиваля представляют традиционный и новаторский взгляд на творчество композитора через призму XXI века.