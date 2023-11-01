В Екатеринбурге прошел органный концерт под открытым небом

Организатором концерта стала Свердловская филармония - выступление музыкантов приурочено к пятидесятилетнему юбилею ее музыкального инструмента - органа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Бесплатный концерт органной музыки под открытым небом прозвучал для екатеринбуржцев и гостей города на центральной пешеходной улице, передает корреспондент ТАСС.

Организатором концерта стала Свердловская филармония - выступление музыкантов приурочено к пятидесятилетнему юбилею ее музыкального инструмента - органа. Органный концерт впервые проводится на центральной улице города и при подобных погодных условиях, что заставило музыкантов импровизировать с программой выступления, поделился органист Тарас Багинец.

"Пошел сильный снег. Но людям понравилось. Мы постарались - первоначально планируемая программа от итоговой лишь немного отличалась - <...> пришлось последнее произведение поменять, потому что на таком холоде какие-то виртуозные вещи было очень сложно исполнять. Сыграли Баха, Шостаковича, сыграли одно произведение неизвестного автора эпохи Возрождения, сыграли пьесу украинского композитора, француза", - сказал он журналистам.

Свердловская государственная академическая филармония - одна из старейших в России (1936). Включена в реестр объектов культурного достояния Свердловской области. В 1998 году была признана в России "Филармонией года". В этом году учреждение отмечает 50-летие своего органа - этому инструменту посвящен сезон филармонии, в частности в Екатеринбурге пройдет турнир российских органистов "Короли органа".