В Чувашии состоялась премьера иммерсивного спектакля для жен военнослужащих "Жди меня"

Спектакль будет дополняться фотографиями и видеоматериалами из жизни семей военнослужащих из республики

ЧЕБОКСАРЫ, 1 ноября. /ТАСС/. Премьера иммерсивной театральной программы "Жди меня (хроника настоящей любви)", посвященной женам и матерям военнослужащих, состоялась в Чувашском государственном театре кукол. Спектакль будет дополняться фотографиями и видеоматериалами из жизни семей военнослужащих из республики.

"Это не окончательная версия нашей иммерсивной программы, которая называется "Жди меня (хроника настоящей любви)". До конца ноября задумано 17 показов спектакля. И если после каждого спектакля кто-то захочет записать несколько слов на видео в поддержку женщин <…>, тогда мы кусочки интервью вставим в наш спектакль", - пояснил режиссер-постановщик Денис Андронов, обратившись к сидевшим в зале женам и матерям военнослужащих.

По его словам, включение фотографий и видеоматериалов от членов семей участников спецоперации из Чувашии позволит объединить всех на одной сцене.

Директор театра кукол Елизавета Абрамова сообщила ТАСС, что драматургическая основа спектакля будет обогащаться фактическим материалом. "Иммерсивность - это новая форма театральных постановок, которая предполагает вовлечение зрителя <…>, чтобы он становился участником этой постановки. <…> Мы будем снимать жизненные истории, это все будет внедряться в постановку", - пояснила Абрамова.

Она добавила, что проект направлен на снятие эмоциональной напряженности через театральное искусство. В сообщении, распространенном Минкультуры Чувашии, отмечается, что показы спектакля пройдут в различных округах республики.

По информации министерства, с сентября театр кукол совместно с благотворительным фондом Совета женщин Чувашии реализует проект "Искусство ждать - поддержка женщин из семей военнослужащих специальной военной операции с целью снятия тревоги и напряженности". Уточняется, что проект поддержан Фондом президентских грантов и Минэкономразвития Чувашии.