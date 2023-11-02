Космическая драма "Человек из ниоткуда" выходит в российских кинотеатрах

Главную роль в фильме исполнил Александр Метелкин

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Художественный фильм "Человек из ниоткуда" режиссера Рената Давлетьярова выходит в широкий российский прокат в четверг. Как пояснил ТАСС режиссер фильма, новая картина не является ремейком одноименной комедии Эльдара Рязанова 1961 года.

Фильм рассказывает о засекреченном в 1960 году пуске ракеты, который предшествовал первому полету человека в космос. Корабль космонавта Кима Кириллова получает повреждения, прежде чем успевает выйти на орбиту. Придя в себя, герой понимает, что попал в 2023 год. Герою сложно принять новую реальность еще и потому, что он почти ничего не помнит о своей жизни до полета в космос. Единственное его воспоминание - образ девушки из прошлого, которую он встречает в современной Москве.

Несмотря на созвучное с картиной Рязанова название, Давлетьяров подчеркнул, что новый фильм - это не ремейк советской комедии.

"Мой ответ - не ремейк. "Человек ниоткуда" - это была просто надпись на хлопушке. Впоследствии я хотел изменить название, но прокатчик настоял, чтобы я его оставил. Изначально и темы космоса в картине не существовало, а герой был геологом. Но потом я подумал, что, по-моему, все уже сняли кинокартину про космос, остался я один. Так, герой из геолога стал космонавтом. И потом космос - это красиво", - сказал режиссер ТАСС.

Главную роль в проекте исполнил Александр Метелкин, известный зрителям по фильмам "Союз спасения", "1941. Крылья над Берлином" и "Однажды в пустыне". В картине также снялись Варвара Комарова, Ирина Медведева, Илья Любимов, Иван Злобин и Александр Жигалкин.

Производством фильма занималась кинокомпания "Интерфест" при поддержке Фонда кино.