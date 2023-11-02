В музее Алтайского края в "Ночь искусств" пройдет дегустация космической еды

Музей также проведет экскурсии по выставке из Русского музея - "Женщины в русском искусстве"

БАРНАУЛ, 2 ноября. /ТАСС/. Дегустация питания для космонавтов пройдет в Алтайском мемориальном музее Германа Титова в рамках всероссийской акции "Ночь искусств". Также для посетителей музея представят интерактивный стенд "Космическое СТО", где они смогут почувствовать себя космонавтами, вышедшими в открытый космос, сообщили журналистам в министерстве культуры региона.

"Ночь искусств" в Алтайском мемориальном музее Германа Титова (село Полковниково) будет проходить на трех площадках: в основном здании музея, Детском музее космонавтики и в усадьбе дома семьи Титовых. <…> На лекции "Попробуй космос на вкус" расскажут все о космическом питании и даже состоится его дегустация", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что, помимо этого, для участников акции запланирована презентация интерактивного стенда "Космическое СТО", где гости музея смогут почувствовать себя настоящими космонавтами, вышедшими в открытый космос для технического обслуживания и ремонта Международной космической станции.

Художественный музей Алтайского края проведет экскурсии в том числе и по выставке из Русского музея - "Женщины в русском искусстве". Алтайский краеведческий музей готовит для посетителей интерактивные программы и квесты. Участники акции смогут познакомиться с традициями сибирских шаманов на выставке "Эхо шаманского бубна" и основными элементами традиционного русского женского костюма в ходе программы "Русская краса".

В "Ночь искусств" в Алтайском крае культурная программа подготовлена и в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая. Здесь пройдут кинопоказы, экскурсии, мастер-классы и просветительские программы. Во Всероссийском мемориальном музее-заповеднике В. М. Шукшина в селе Сростки гости познакомятся с биографией одного из выдающихся директоров сростинской школы, участника Великой Отечественной войны Николая Жабина.

Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет 4 ноября, тема этого года - "Россия объединяет". Акция "Ночь искусств" проводится с 2013 года и направлена на то, чтобы сделать искусство доступным и интересным для жителей России.