В выставочном зале Московского дворца пионеров отреставрировали панно "Золотой дождь"

В ходе реставрации панно отмыли от загрязнений специальными очищающими составами

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Панно "Золотой дождь" Московского дворца пионеров на Воробьевых горах восстановили в ходе реставрации корпусов. Композиция расположена на одной из торцевых стен выставочного зала первого корпуса и занимает пространство первого и второго этажей, сообщили в пресс-службе Департамента капитального ремонта (ДКР) Москвы.

"Здесь по фактурной штукатурке прорезаны борозды, в которые утоплены мелкие стеклянные плитки, покрытые зеркальной поталью с золотистым тонирующим слоем лака. Рисунок косых пересекающихся и прямых линий со сложной авторской отделкой смальты образует "Золотой дождь", а свет, скользящий по ней, создает живые переливы, которые приводят в "движение" струны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что панно за период эксплуатации зала было значительно повреждено. Фактурная штукатурка имела изрядные загрязнения. Также наблюдалось достаточное количество фрагментов мозаики темного синего цвета, просто покрытых золотой краской.

"Часть панно была утрачена при устройстве дополнительного дверного проема, а некоторые его элементы при прокладке инженерных сетей. В местах примыкания панно к оконным и дверным проемам историческая поверхность была покрыта слоями ремонтной шпаклевки и масляной краски. Сохранившиеся детали мозаики имели потертости и сколы, особенно в нижней части", - добавили в департаменте.

Ход реставрации

"В ходе реставрации панно аккуратно отмыли от накопившихся загрязнений специальными очищающими составами. <...> Восстановили утраченную часть панно: демонтировали двери и заложили проем, затем оштукатурили этот участок до уровня авторского слоя, с использованием специальных инструментов и кварцевого песка придали покрытию фактурности", - уточнили в ДКР.

Штукатурку для восстановления изготовили схожую по составу и цвету с исторической. Затем продлили линии рисунка, в которые после укладывались кусочки смальты. Места около окон и дверных проемов пропитывались специальными растворами, а затем аккуратно, вручную снимали слои масляной краски и шпаклевки.

"Кроме того, во время процесса очистки реставраторы обнаружили ремонтные вставки из штукатурки более темного цвета и заполнения вместо утраченных плиток. Все эти элементы были удалены, затем эти места, утраты и трещины заполнили заколерованным в основной цвет составом. Но самую трудоемкую работу реставраторы проделали по изготовлению мозаичных плиток, близких к авторской по цвету и фактуре", - описали в департаменте.

Плитки смальты, подготовленные по размеру, оклеивались по специальному лаку зеркальной поталью (золотистой фольгой, имитирующей сусальное золото), а затем окрашивались лаком золотистого цвета. После высыхания каждая плитка вклеивалась на место и при необходимости еще раз дополнительно тонировалась. Также в дополнение окрашивались подлинные фрагменты плитки, утратившие декоративное покрытие в процессе эксплуатации.

"Теперь панно выглядит таким же, как его и задумывали авторы Московского дворца пионеров, а новые и отреставрированные кусочки смальты придали ему яркости", - резюмировали в пресс-службе.