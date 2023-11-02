Последний сборник Пушкинской энциклопедии выйдет в июне 2024 года

Как заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, "издание подведет определенный итог в развитии пушкинистики"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Пятый, последний выпуск Пушкинской энциклопедии выйдет 6 июня 2024 года, к 225-летию с дня рождения поэта. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"6 июня 2024 году выйдет последний пятый выпуск Пушкинской энциклопедии. Это издание подведет определенный итог в развитии пушкинистики", - сказал он на заседании Патриаршего совета по культуре.

По словам Фалькова, в 2023 году реализовано 235 мероприятий, посвященных поэту, в них приняли участие более 60 тыс. человек. "В следующем году планируется провести более 700 тематических событий, втрое увеличив число участников - до 172 тыс.

Наиболее значимые проекты будут реализованы по линии Пушкинского дома, института русской литературы РАН", - добавил он.