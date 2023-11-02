Минкультуры заявило об отсутствии деструктивных изменений в состоянии "Троицы"

Для хранения иконы созданы идеальные условия, сообщили в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Реставрационный совет при Минкультуры России рассмотрел мероприятия по сохранению иконы "Троица" Андрея Рублева, специалисты не выявили деструктивных изменений в ее состоянии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"Мы подвели итоги наблюдения за более чем двухмесячным пребыванием иконы в Центре [имени И. Э.] Грабаря. Деструктивных изменений не наблюдается. Все стабильно. Можно сказать, условия созданы идеальные. Это наблюдение важно для дальнейшего уточнения параметров ее хранения в будущем", - сказал гендиректор Центра им. И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев, слова которого приводит пресс-служба.

Он отметил, что специалисты наблюдают за состоянием сохранности иконы ежедневно. На текущий день для ее хранения созданы прозрачные условия, подчеркнул Сергеев.

В реставрационном совете принимали участие сотрудники Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея, Музея имени Андрея Рублева, Института искусствознания, Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина. Обследование памятника завершилось 14 августа. Перед этим икона находилась в храме Христа Спасителя с 3 июня по 19 июля.