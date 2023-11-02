В Петербурге пройдет фестиваль "Вперед к Островскому!"

Его проведут с 18 по 27 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Третий Всероссийский театральный фестиваль "Вперед к Островскому!", посвященный 200-летию со дня рождения драматурга, пройдет в Петербурге с 18 по 27 ноября. Об этом сообщила пресс-служба театра "Балтийский дом", где произойдет это событие.

"Программа фестиваля состоит из двух частей: гостевой и петербургской. В рамках гостевой программы на сцене "Балтийского дома" пройдут спектакли из Москвы, Томска, Южно-Сахалинска, Воронежа, Вологды, Ярославля. Петербургские театры покажут спектакли по пьесам Островского, специально поставленные к его юбилею", - рассказали в пресс-службе.

Самыми востребованными из наследия классика на фестивальной афише оказались пьесы "Гроза", "Лес", "Бесприданница" и "На всякого мудреца довольно простоты", которые можно будет увидеть в двух разных прочтениях. В рамках дополнительной программы состоится научно-практическая конференция "Безграничный Островский", которая подведет своеобразный итог 200-летнего юбилея драматурга.

Первый Всероссийский фестиваль "Вперед к Островскому!" прошел в "Балтийском доме" в 2021 году. За прошедшие три года зрители смогли увидеть лучшие спектакли разных театров страны, поставленные по пьесам классика. Его юбилейный год подтвердил востребованность наследия Островского театром ХХl века.