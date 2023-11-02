В Союзном государстве Белоруссии и России планируют учредить премию для молодых талантов

Как рассказал государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев, в планах также проводить хоровой фестиваль

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Премия для молодых талантов и масштабный хоровой фестиваль могут появиться в Союзном государстве Белоруссии и России. Об этом сообщил государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев.

"Одна из важнейших задач - не искусственно, а реально формировать единое культурное пространство Союзного Государства. И одна из этих задач - это поиск тех талантов, которые в следующем году получат премию Союзного государства в области литературы и искусства. И мы слышим предложения творческих союзов, и хотим их поддержать, об учреждении премии молодым талантам. То есть тем людям, которые проявили себя в литературе, в искусстве, в сфере музыки, искусствоведении, тем, кто организует хоровое пение. И эта премия должна быть для тех людей, кому не более 35 лет", - сказал Мезенцев журналистам в Бресте перед заседанием коллегий министерств культуры Белоруссии и России.

Госсекретарь рассказал про еще одну идею, "которая возникла совсем недавно". "Вернуться к советской традиции, когда на территории одной из советских республик проводился хоровой фестиваль. Когда собирались до 10 тыс. человек, которые любят народную песню, которые имеют таланты, которые готовы радовать всех нас", - сказал он.

"Убежден, что такую поддержку [идеи проведения хорового фестиваля] мы получим сейчас на заседании коллегии [министерств культуры] не только у министров культуры, но и у всех тех людей, кому дорога наша единая духовная славянская, да и православная традиция", - добавил госсекретарь.

Премия Союзного государства в области литературы и искусства присуждается за произведения литературы и искусства, вносящие большой вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между государствами - участниками СГ, авторами которых являются граждане государств - участников Союзного государства. Премии присуждаются один раз в два года. Решение о присуждении премий принимается Высшим государственным советом Союзного государства. Лицу, которое удостоено премии, присваивается звание "Лауреат премии Союзного государства в области литературы и искусства", вручаются диплом, почетный знак и удостоверение.