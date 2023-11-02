Капелла Петербурга в День народного единства даст патриотический концерт в Сочи

Слушателям представят композицию "Россия, Русь, храни себя, храни!", автором которой является Владислав Чернушенко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Хор и симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста СССР Владислава Чернушенко 4 ноября выступит в Сочи с патриотической программой "Россия, Русь, храни себя, храни". Об этом сообщила пресс-служба Капеллы.

"В День народного единства Капелла представит слушателям музыкально-поэтическую композицию "Россия, Русь, храни себя, храни!" по произведениям русских поэтов и композиторов. Концерт пройдет в Парке науки и искусства "Сириус", - рассказали в пресс-службе.

"Россия, Русь, храни себя, храни!" - одна из наиболее значимых концертных программ Капеллы за последние годы. Эта постановка открывала в 2016 году фестиваль "Невские хоровые ассамблеи" и стала большим событием в культурной жизни Петербурга. Автором композиции выступил художественный руководитель Капеллы Владислав Чернушенко.

В концерте прозвучат объединенные темой России произведения Петра Чайковского, Михаила Глинки, Георгия Свиридова, Валерия Гаврилина, а также стихи Александра Пушкина, Федора Тютчева, Сергея Есенина, Николая Рубцова. С Капеллой выступят чтецы - народный артист России Юрий Лаптев и заслуженный артист России Семен Сытник.