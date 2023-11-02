В Архангельске открылся фестиваль "Arctic open - детям"

В программу фестиваля вошли 19 фильмов из семи стран

АРХАНГЕЛЬСК, 2 ноября. /ТАСС/. Международный кинофестиваль "Arctic open - детям" открылся в Архангельске фильмом итальянского режиссера Карло Проццо "Морская комната", передает корреспондент ТАСС. Режиссер приветствовал зрителей кинофорума онлайн.

"Сегодня меня переполняет чувство огромной благодарности Arctic open за то, что выбрали мой короткометражный фильм "Морская комната" для показа на открытии этого важного кинофестиваля, - сказал он. - "Морская комната" - больше, чем просто фильм, это отражение сложных человеческих эмоций, гонка со временем, глубокое исследование желаний, которые становятся сожалениями. Фильм передает суть мира природы, где простое человеческое дыхание переплетается с ритмичными движениями морских волн".

Проццо отметил, что в своей работе он попытался изобразить нашу двойственность. "У людей есть две души - одну из них можно увидеть только через объектив камеры, вторая же душа открывается, когда мы смотрим на свои отражения на берегу. Именно вторую душу, спрятанную нами в детстве внутри песочных замков, мы уберегли от вреда", - пояснил он, добавив, что верит в способность фильмов объединять людей, будить спрятанные души и напоминать о гуманизме.

© Ирина Скалина/ ТАСС

Китай, Иран, Перу и другие

Организаторы отмечают, что "Arctic open - детям" - это кинофестиваль авторского кино для семейного просмотра. Уже начались показы короткометражных киноработ. Режиссер из Китая Сун Цзеин представил фильм "Серьезный и живой", в котором показал два разных детства. Кино он посвятил своим сыну и отцу. "Надеюсь, мой фильм будет интересно посмотреть и старшим поколениям, и молодежи. Надеюсь, он вдохновит и подарит тепло и любовь всем", - сказал он. Сун Цзеин уже посещал Москву и Санкт-Петербург, и признался, что ждал поездки в Архангельск, чтобы увидеть снег.

В Архангельск приехали участники из Ирана, в оргкомитете сказали ТАСС, что до последнего не знали, состоится ли их визит. Режиссер Али Тигранипур и профессор кинематографии Педрам Садрай представили фильм "Рыба", это роуд-муви о спасении рыбы из аквариума. Продолжится сеанс короткометражек российским фильмом "Король бакланов", который авторы называют документальной сказкой, и анимационным фильмом "Не улетай" из Перу.

В программу фестиваля вошли 19 фильмов из семи стран: России, Китая, Перу, Дании, Ирана, Турции и Италии. Во внеконкурсной программе состоится VR-показ экофильма про китов и ретроспективный просмотр мультмюзиклов режиссера киностудии "Союзмультфильм" Инессы Ковалевской. В отличие от прошлого года в этом году в программе "Arctic open - детям" жюри определит победителей в нескольких номинациях: лучший фильм для детей и юношества, лучший режиссер и лучший исполнитель детской роли, а также специальное упоминание жюри. Жюри возглавляет режиссер авторской анимации киностудии "Союзмультфильм" Татьяна Киселева. Также в судейской комиссии кинорежиссер, сценарист, продюсер Александр Котт, актер театра и кино, музыкант, композитор Иван Соловьев и поэтесса Варвара Заборцева.

Фестиваль "Arctic open - детям" завершится 5 ноября. Основная программа Arctic open будет представлена с 7 по 10 декабря. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив, Министерством культуры Российской Федерации, Министерством культуры Архангельской области.