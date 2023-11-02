В Петербурге открылась выставка, посвященная иконописи в современном искусстве

Экспозиция будет доступна до 23 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Персональная выставка художника-иконописца Виктора Новикова "Катарсис. Возвышение" открылась в музее современного искусства "Артмуза" в Петербурге. Как рассказала корреспонденту ТАСС искусствовед и куратор музея Александра Башарова, несколько представленных на выставке работ закончены автором только в 2023 году и экспонируются впервые.

"Творчество Новикова представляет собой некий стык между иконописью и современным искусством - для нашего времени это достаточно новое течение, тем более для станковой графики. Для его работ характерен символизм, особый подход к композиции и определенное распределение героев на картине, что особенно видно в серии, которая связана с изображением ангелов. Всего у нас выставляется более 30 работ, некоторые из которых закончены художником в 2023 году и выставляются впервые", - рассказала Башарова.

Куратор отметила, что название выставки было предложено музеем, в то время как "сам Новиков проявлял в этом отношении невероятную скромность". Тем не менее, считает Башарова, именно это название подходит выставке больше всего. Одной из главных особенностей автора, помимо расширения художественного и технического диапазона за счет нового взгляда на иконопись, является выпуск работ сериями, объединенными единой концепцией. Посетители смогут увидеть серии: Pactum, "Время света", "Это люди", "3-е поколение", а также "Вспомнить Крым". Выставка продлится до 23 января.

Виктор Новиков - художник, иконописец, член Союза художников России. Родился в 1980 году в Севастополе, окончил Харьковскую Государственную академию дизайна и искусств, а также Иконописное отделение Московской духовной академии (Сергиев Посад). Совместно с братом создал творческое объединение молодых художников.