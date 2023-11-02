В Нижнем Новгороде на выставке представили старинные книжные иллюстрации

Самым старым экспонатом выставки оказалась Библия, написанная в XIII веке и напечатанная 200 лет спустя

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноября. /ТАСС/. Более 100 акварелей, гравюр, литографий и иллюстрированных книг XV-XX веков представили на выставке "Легкое чтение: книжки в картинках" в Нижегородском государственном художественном музее.

"Это еще один выставочный проект в рамках нашего большого и важного музейного фестиваля, который называется Фестиваль графики на музейной набережной. Эта последняя выставка, по-моему, - прекрасная иллюстрация к нашей совместной скрупулезной и важной работе. Мы рассказываем про графику, мы говорим об абсолютно разных временах, эпохах, техниках, мы говорим про разных мастеров, коллекционеров", - рассказал ТАСС гендиректор музея Роман Жукарин.

Музейное собрание, представленное на выставке, охватывает период с XV по вторую половину XX века. Самый старый экспонат - это Библия, написанная в XIII веке и напечатанная 200 лет спустя, рассказала ТАСС заведующая отделом экспозиционно-выставочной деятельности музея Наталья Соколова. "Книга рассказывает о житиях святых с чудесами, с историями фантастическими и сказочными", - отметила собеседница.

Другие ценные экспонаты, представленные на выставке, - это четыре гравюры из Библии XVII века издателя Пискатора. Книга была очень распространена в Европе и России. "Это как раз художественная традиция, иконописцы и другие творцы черпали изобразительную часть сюжетов именно в этой Библии", - объяснила Соколова.

Еще один большой блок на выставке - это лубочная картинка, для которой характерны простота, доступность, а в некоторых случаях и сатира. Лубочные книги в свое время решали вопрос доступа малоимущей публики к знаниям. Изображения в таких изданиях превалировало над текстом, потому что большинство публики было неграмотным.

"Позднее уже на этой лубочной картинке художники, иллюстраторы книжные, особенно детские, очень часто брали за стилистическую основу как раз лубок. У нас здесь представлены и Юрий Васнецов, и Татьяна Маврина, и Борис Малинковский. Как раз тот ряд художников, которые в своем творчестве отталкивались от традиции народной", - рассказала Соколова.