В Пскове впервые создали выставку в честь древней иконы Казанской Богоматери

Ее организуют в рамках всероссийской акции "Ночь искусств"

ПСКОВ, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника создали выставку, посвященную редкой иконе "Богоматерь Казанская" XVII века из фондов учреждения, которая будет впервые представлена во время проведения всероссийской акции "Ночь искусств". Об этом сообщила ТАСС гендиректор музея Светлана Мельникова.

"В рамках всероссийской акции "Ночь искусств" в музее будет открыта выставка одного предмета "Чудный лик Царицы Небесной", на ней впервые из фондов музея специально для мероприятия будет представлена уникальная икона "Богоматерь Казанская" со святыми на полях, которая не входит в постоянную экспозицию", - сказала собеседница агентства, уточнив, что уникальный артефакт можно будет увидеть только на протяжении одного дня - 4 ноября, после чего он снова будет перемещен в фондохранилище.

По ее словам, изображение Богоматери и младенца этой иконы выполнено в традициях древнерусской живописи XVII века. "Она написана на одной цельной доске. Надписи на изображении канонические, нимбы - золотые, а нимб Богоматери занимает часть верхнего поля. Интересно обратить внимание на святых, которые изображены на полях. Это святые Нил и Аркадий. У святого Стефана в руках - евангелие, у святого Ефрема - храм", - говорится в сообщении.

Она также добавила, что 4 ноября отмечается День почитания иконы Казанской Божьей Матери. "Список этой чудотворной иконы, согласно преданию, отправил князю Дмитрию Пожарскому патриарх Гермоген, благословляя предводителя народного ополчения на борьбу с польскими захватчиками. Казанская стала знаменем и символом народного единения, которое позволило очистить кремль от оккупантов и затем утвердить на московском троне новую династию. Первоначально обычай особого почитания Казанской был введен первым царем из династии Романовых Михаилом Федоровичем в 1613 году", - отметила собеседница агентства.