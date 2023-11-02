В Минске назвали бесперспективными попытки запрета российской и белорусской культуры

Глава Минкульта республики Анатолий Маркевич заявил, что, несмотря на давление, культурные связи между двумя народами только крепнут "на уровне министерств, регионов, художественных коллективов"

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Политика запретов и угроз в отношении российской и белорусской культуры бесперспективны. Об этом на торжественном открытии в Бресте Дней культуры России в Белоруссии заявил министр культуры республики Анатолий Маркевич.

"Совсем не случайно Дни культуры России в Беларуси проходят именно здесь, на священной брестской земле, где 82 года назад наши отцы и деды дали отпор фашизму. А сегодня мы вместе противостоим неимоверной экономической, политической и духовной экспансии, которая пытается разорвать наш дружеский союз. Но политика запретов и угроз в адрес российской и белорусской культуры бесперспективны", - приводит слова министра агентство БелТА.

Маркевич подчеркнул, что, несмотря на давление, культурные связи между двумя народами только крепнут "на уровне министерств, регионов, художественных коллективов". "На сегодняшней совместной коллегии [министерств культуры Белоруссии и России] мы приняли ряд очень важных решений, которые позволят сделать нашу общую творческую жизнь еще ярче и плодотворнее", - сказал он.

Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что "огромная радость для двух министерств [от совместного труда] заключается в том, что этот процесс происходит не за счет поручений, не по необходимости". "Это такое естественное, общее культурное пространство и для тех, кто трудится на сцене, и для тех, кто приходит в зрительный зал", - сказала она.

Впервые Дни российской культуры в Белоруссии, в ходе которых проводятся тематические конференции, мастер-классы, выставки, организуются концерты, прошли в 2015 году. В дальнейшем их проведение было связано с важнейшими датами в истории двух стран. В частности, в 2022 году мероприятия были приурочены к празднованию 250-летия единения народов двух государств и 30-летия установления дипломатических отношений. Решение проводить Дни культуры России в Белоруссии ежегодно было принято на состоявшейся в начале марта в Минске встрече представителей министерств культуры двух стран.