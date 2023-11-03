Борзов и Хабенский записали песни из "Малышариков" для первого альбома каверов

В работе также приняли участие Владимир Кристовский, Burito, Markina и другие музыканты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Константин Хабенский, Найк Борзов, лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский и другие артисты и музыканты записали композиции из мультсериала "Малышарики" для первого альбома каверов. Его выпустил музыкальный лейбл Riki Music, сообщила пресс-служба группы компаний (ГК) "Рики".

"В создании альбома приняли участие артисты, голоса которых хорошо знакомы поклонникам "Малышариков": "папа-рассказчик" Константин Хабенский, Мариам Мерабова - голос воспитательницы детского сада, композиторы Марина Ланда, Сергей Васильев, неизменный голос проекта - Сергей Мардарь вместе с джаз-рок коллективом "СмешBand" и Михаил Хрусталев, исполнитель более 100 песен в сериале, а также Билли Новик, лидер группы Billy’s Band, который в 2019 году спел песню "Доброта" для серии "Сокровище", - рассказали в ГК "Рики".

К записи альбома "Малышарики. Все по-взрослому!" присоединились музыканты, которые ранее не работали с проектом. Владимир Кристовский исполнил композицию "Театр", Александр Пушной специально к выходу альбома не только исполнил, но и снял клип на песню "Металл", музыкант Найк Борзов записал композицию "Космос". В альбоме также прозвучат песни в исполнении Burito, Markina и других музыкантов, а также продюсера "Малышариков" Анны Кораблевой. Всего в альбом вошли 17 композиций.

"Малышарики" - это первый в России анимационный развлекательно-образовательный проект для детей до четырех лет. Его создала ГК "Рики" в 2015 году, производится на студии "Петербург".