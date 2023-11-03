Музыкальная премьера в исполнении хора из Карелии откроет фестиваль в Новосибирске

Мужской камерный хор исполнит произведение под названием "В руце Твои"

НОВОСИБИРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Мужской камерный хор Карельской государственной филармонии на фестивале Credo Chorus в Новосибирске исполнит мировую премьеру произведения Сергея Екимова, композитора и дирижера, заведующего кафедрой Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского- Корсакова. Произведение будет исполнено в рамках концерта-открытия "Песни севера" в пятницу, сообщил в пресс-центре ТАСС дирижер хора Алексей Умнов.

"Первое отделение будет практически полностью состоять из сочинений, которые написаны за последние два года специально для нашего коллектива, в том числе это будет мировая премьера одного из сочинений Сергея Викторовича Екимова. Также это будут произведения наших карельских композиторов и композиторов Санкт-Петербурга, в том числе прозвучит небольшой блок из зарубежной музыки, которая имеет "северную" тематику", - сказал он.

Композитор Сергей Екимов обратил внимание, что появление мужского хора в современной России - уникальное явление. "Прекрасно то, что Карельская филармония нашла возможность организовать и содержать этот коллектив. Для меня большая радость, что будет исполнено сочинение, которое я написал в начале нулевых - и о нем просто забыл. Тут недавно, перерывая свой домашний архив, нашел рукопись, немножечко переделал окончание и отправил Алексею Юрьевичу [Умнову]", - подчеркнул он. Согласно программе, представленной на сайте Новосибирской филармонии, произведение называется "В руце Твои".

Как отметил заведующий кафедрой дирижирования Новосибирской государственной консерватории имени Глинки, организатор фестиваля Александр Париман, в этом году впервые на фестивале, проводящемся в Новосибирске в пятый раз, есть образовательная программа, она включает открытые репетиции и творческие встречи. Он добавил, что 4 ноября выступят пять хоровых коллективов, а 5 ноября впервые в Новосибирске состоится концерт проекта "Хор, джаз, рок-н-ролл", участники которого исполнят мировые хиты.